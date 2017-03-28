В СИЗО «Матросская тишина» нашли мертвым арестанта 1977 года рождения. Об этом сообщил представитель управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков, передает РИА Новости.

Погибший проходил по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Его тело обнаружили 26 марта сокамерники. По словам Цыганкова, арестант прибыл в СИЗО в тот же день.

Мужчина, предположительно, покончил жизнь самоубийством; признаков насилия на его теле не нашли.

Следователи начали проверку, назначено судебно-медицинское исследование, добавила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.