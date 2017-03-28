С 28 марта для граждан Грузии начал действовать безвизовый режим с Евросоюзом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

В сообщении отмечается, что безвизовый режим будет способствовать укреплению туризма и деловых отношений, и «особенно важно», что визовые льготы будут доступны также для граждан, проживающих «на оккупированных территориях».

Напомним, в декабре 2016 года Европарламент одобрил отмену виз для граждан Грузии. После этого, в феврале 2017 года, это решение также одобрил Совет ЕС.

Одновременно с этим Европарламент утвердил механизм приостановки безвизового режима в случае, если Грузия не будет выполнять взятые на себя обязательства, а ее граждане станут массово нарушать европейское законодательство.