Росгвардия будет использовать беспилотники для работы в местах проведения митингов. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего войсками генерал-лейтенант Олег Борукаев в интервью НТВ.

«В настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций», — заявил он.

Генерал добавил, что в некоторых случаях применение боевого оружия «не только не целесообразно, но и невозможно», поэтому «все будет поставлено на специальное оружие, связанное в том числе с нелетальным воздействием на человека».

По словам Борукаева, в сфере борьбы с терроризмом Росгвардии требуются «особые виды особые виды автоматического оружия, особые виды снайперского вооружения и соответствующая защита личного состава», а также развитие средств радиосвязи.

На слова ведущего — «когда Росгваридия создавалась, в том числе либеральная общественность беспокоилась, что создается карательный орган внутри страны» — Борукаев отметил, что основной задачей Росгвардии при работе на несанкционированных митингах является обеспечение безопасности граждан.

«Если вы заметили, на митингах и шествиях [на сотрудниках Росгвардии] нет экипировки, связанной с пресечением данных мероприятий, военнослужащие и сотрудники стоят в повседневной форме одежды (…) Все делается для того, чтоб не было провокаций и не было ни одного террористического акта в местах массовых скоплений людей», — сказал он.

Он добавил, что Росгвардия не создавала особые подразделения для пресечения несанкционированных акций.

«Ничего не изменилось, никаких новых подразделений в войсках Национальной гвардии не появилось»,— сказал генерал, отметив, что информация об этом является «пропагандой».

Напомним, ранее «Росбалт» узнал о передаче «Центра Э» в подчинение Росгвардии. По информации издания, данный проект активно продвигает Росгвардия, и он уже нашел поддержку в Кремле.

В январе Росгвардия предложила ввести в Уголовный кодекс статью о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей. Соответствующий проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных актов.

Кроме этого, в декабре прошлого года первый заместитель главнокомандующего Росгвардии Сергей Меликов заявил, что Росгвардия будет выявлять случаи подрыва государственных устоев.

«Разведка войск национальной гвардии будет заниматься (…) вскрытием таких угроз, которые могут повлечь глобальные риски для существования государственного строя. Но прежде всего — для безопасности наших с вами граждан», — сказал он.

Наконец, до этого агентство Банкфакс опубликовало текст выступления главы управления Росгвардии в Алтайском крае Александра Маулья. Согласно стенограмме, он заявил, что Росгвардия создана для борьбы с «пятой колонной» и «революционными брожениями», инспирированными из-за рубежа.

Позже Росгвардии пришлось выпустить официальное сообщение, в котором подчеркивалось, что основной задачей является борьба с терроризмом и защита прав и свобод граждан.