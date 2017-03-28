Жители чеченского села Давыденко Ачхой-Мартаносвкого района распространили через месседжер WhatsApp обращение о конфликте с силовиками в надежде, что оно дойдет до главы Чечни Рамзана Кадырова. В нем они рассказали об избиении и задержании селян сотрудниками силовых ведомств и попросили «помочь и остановить этот беспорядок». Об этом сообщает «Кавказский узел».

По данным издания, конфликт произошел 26 марта. В тот день селяне, по их словам, пытались защитить свои дома от снова. Они рассказали, что адмнистрация потребовала от них по 75 тысяч рублей за уже отстроенные дома (якобы они не внесли их в сельский реестр), а когда селяне отказались платить, пригнала строительную технику в сопровождении полиции.

В ходе стычки силовики грубо избили людей и забрали в отделение почти два десятка молодых людей. Позже почти всех отпустили, в полиции селения Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района остались трое.

В свою очередь в администрации заявили, что власти предлагали сельчанам привести в порядок документы на земельные участки и жилье, но те отказались, поэтому было принято решение снести их дома.

После этого в WhatsApp и получило распространение обращение жителей Давыденко. В нем уточняется, что силовики в ходе конфликта открыли стрельбу, ранив одного человека.

«Люди в полицейской форме жестоко обращались с жителями этого села. Они избивали не только мужчин, но и женщин, угрожали смертью тем, кто выйдет против них, употребляли некультурные слова, забрали телефоны всех, кто снимал этот инцидент, забрали несколько людей и до сих пор не отпускают. Одну женщину доставили в больницу, ее растоптали, в итоге получила пулевое ранение только за то, что она заступилась», — пишут авторы обращения.

Селяне выразили уверенность, что Кадыров вообще не в курсе случившегося, и призвали его «помочь и остановить этот беспорядок».

«Кавказ.Реалии» сообщает, что селяне также устроили сход против действий силовиков. Видеозапись схода была опубликована в интернете. После этого, по словам источника издания, в село прибыл глава парламента Чечни Магомед Даудов и потребовал от жителей рассказать, кто опубликовал видео в интернете.

«Грозятся тем, что не отпустят троих задержанных, в отношении которых вот-вот возбудят уголовные дела за посягательство на жизнь полицейских», — рассказали собеседники «Кавказ.Реалии».

Напомним, в апреле прошлого года житель чеченского села Кенхи Рамазана Джалалдинова опубликовал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором раскритиковал местные власти и пожаловался коррупцию в республике.

После этого его дом был сожжен, его семью депортировали из республики. Сам Джалалдинов в ноябре вынужден был бежать из своего села после того, как получил угрозы со стороны замглавы МВД Чечни Алти Алаудинова.

Кадыров тогда заявил, что житель Кенхи сам «вывез свою семью и имитировал поджог жилища». В конце мая Джалалдинов записал другое видео, в котором извинился за свои слова. В ответ Кадыров сказал, что Джалалдинов может вернуться в Чечню, где ему «окажут несравнимую заботу».

В конце декабря «Новая газета» выяснила, что Алаудинов был отправлен в отставку.