«Лукойл» рассматривает возможность продажи до 30% своих АЗС в России из-за падения рентабельности бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, «Лукойл» может продать 700 заправок в центральной части России: в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской, Брянской областях, Московской области, а также Чувашии.

Компания владеет 2 544 автозаправками в России (это 21% от общего числа АЗС в России), отмечает РБК.

По словам собеседника издания, причиной рассмотрения такой возможности в компании стало падение рентабельности из-за роста налоговой нагрузки. Кроме этого, прибыль компании падает из-за сдерживания регуляторами повышения цен на бензин.

Переговоров с конкретными покупателями пока не ведутся, отмечает РБК.