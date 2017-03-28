Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо главе Минтранса Максиму Соколову. Авиаперевозчики бьют тревогу из-за проблемы с контролем качества топлива, заявляя, что это создает угрозу безопасности полетов сообщает «Комменсартъ».

Авторы обращения напоминают, что в середине 2015 года в России была отменена обязательная сертификация топливозаправочных компаний и лабораторий горюче-смазочных материалов. После этого Минтранс пообещал разработать проект поправок в Федеральные авиационные правила, которые бы урегулировали вопрос контроля качества топлива, однако документ до сих пор не принят.

«Правовая неурегулированность в сфере авиатопливообеспечения создает угрозу для обеспечения безопасности полетов», — отмечают авиаперевозчики.

В Минтрансе получение письма АЭВТ подтвердили. Там заверили, что проект поправок, регулирующих контроль качества авиатоплива, уже подготовлен и прошел этап общественных обсуждения. Кроме этого, в Росавиации признали наличие проблемы и пообещали в ближайшее время провести по этому поводу совещание.