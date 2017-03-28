Cын владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева, гражданин Великобритании Саид Гуцериев стал основным покупателем украинской «дочки» Сбербанка.

Как сообщается в пресс-релизе еще одного участника сделки — латвийского Norvik Banka — принадлежащая ему белорусская компания стала акционером инвестиционного консорциума, который подписал соглашение о приобретении украинского подразделения российского банка.

«Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником, Сбербанком РФ, были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта», — приводит слова Саида Гуцериева пресс-служба.

Что касается латвийского банка, то его основным акционером является гражданин Великобритании Григорий Гусельников, бывший президент Бинбанка. «Уверен, что наше сегодняшнее соглашение позволит открыть новую страницу в развитии финансовой системы Украины», — заявил он.

В марте президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Ограничительные меры коснулись Сбербанка, ОАО VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ, ОАО «БМ Банка». Нацбанк Украины запретил им выводить капитал из страны.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о попытках украинской «дочки» Сбербанка продать свои активы. По информации издания, сделка была заблокирована «на президентском уровне». Основным претендентом на покупку акций украинской «дочки» был президент группы DCH и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский.

http://kommersant.ru/doc/3250266