Европейский суд юстиции общей юрисдикции признал обоснованными санкции Евросоюза в отношении «Роснефть». Об этом говорится в обнародованном решении суда по иску компании против Совета ЕС, передает ТАСС.

«Нет никаких фактов, которые могли бы поставить под сомнение обоснованность решения [Совета ЕС о введении санкций] или принятые [на его основании] легальные нормы», — говорится в документе.

«Роснефть» подала иск к властям Великобритании в 2014 году. Иск был подан в Высокий суд Лондона, который впоследствии перенаправил его в Европейский суд.

«Роснефть» также оспаривала санкции ЕС в Европейском суде общей юрисдикции. Разбирательство по этому иску было отложено до решения Европейского суда по иску, поданному в Великобритании.

В «Роснефти» посчитали, что Лондон слишком широко интерпретируют санкции, что, в свою очередь, привело к дополнительным неоправданным ограничениям для работы компании на международных рынках.

В компании также указали на то, что санкции недостаточно объяснены, нарушают договоренности ЕС с Россией и никак не связаны с желанием Брюсселя наказать Москву за ее действия на Украине.