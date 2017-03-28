Специальный корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа сообщил о нападении на съемочную группу в Краснодарском крае.

В фейсбуке он написал, что неизвестные были в масках. Они избили его с коллегой Андреем Костяновым, а также отобрали ноутбук и камеру.

«Приехали снимать фермерский марш, которого нет. Прямо у гостиницы налетели молодчики в масках, избили, газовые баллончики, вот это все. Компьютер, камера и рюкзак из Буэнос Айреса ушли с ними. Фотофакты: синяки под глазом и минивэн, на котором приехали чуваки. Андрей думает, что сломано ребро.

Журналисты вызвали полицию, но сотрудники, по словам журналиста, пока не приехали.

«Они утром заезжали уже, проверяли, в номере мы или нет», — добавил он.

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