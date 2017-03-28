Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продолжил рассматривать дело «ловца покемонов» Руслана Соколовского.

На заседании 28 марта выступил сам видеоблогер. Первый вопрос от адвоката Станислава Ильченко, он попросил своего подзащитного рассказать о себе, а также, как он начал заниматься видеоблогингом.

Соколовский рассказал, что родился в Шадринске, там же учился в школе. Жил в бедной семье. Отец умер, когда ему было 13 лет. После школы сменил несколько вузов, потому что нужно было работать и помогать семье. Тогда стал заниматься продвижением сайтов, в это же время увлекся блогингом. «Сначала переводил иностранные ролики, появился фидбэк и стал снимать свои», — говорит Соколовский.

Адвокаты попросили использовать меньше иностранных слов и слэнга или пояснять, что это значит.

«Фидбэк — обратная связь», — объяснил суду Соколовский.

«Я не экстремист, не разжигал вражду и ненависть. Я никогда не был националистом. Мои цели — критические и полемические. Вы нигде не увидите, чтобы люди от моего имени призывали к насилию. Мои подписчики — неагрессивные. Максимум, что они могут, принести мне Конституцию, как сегодня перед заседанием», — продолжил блогер, отметив, что не признает своей вины.

По его словам, он планировал обсуждать темы, которые стоят на повестке дня, а также делать научно-популярные ролики.

Соколовский описал, как снимал видео, которое стало поводом уголовного преследования. «Зашел в храм, выключил телефон, нашел укромное место, чтобы не мешать богослужению. Постоял там и вышел. Претензий никто не высказывал, пока я там был», — сказал он.

— Почему вы затронули тему религии? — спросила судья Екатерина Шопоняк.

— Это самая обсуждаемая тема.

— Где и кем?

— В интернете.

— Какие еще темы обсуждают в интернете?

— Разные. Например, ситуацию в стране или ролики, на которых «Ментос» в колу кидают.

Шопоняк также спросила, читал ли Соколовский религиозные книги, как зарабатывает деньги с помощью Youtube, считает ли себя гражданином России. На вопрос судьи, что такое любовь, блогер привел химическую формулу этого чувства.

— Вы говорили, что у вас было чувство справедливости, может назвать его формулу, как чувству любви?

— Да, но это сложнее, — отвечает Соколовский.

После перерыва суд рассмотрел ролики Руслана Соколовского. Однако эта часть заседания прошла в закрытом режиме, потому что в видеороликах есть нецензурная лексика.

Напомним, Соколовского задержали в сентябре прошлого года, после того как он выложил свой видеоролик в YouTube. Показания на Соколовского дал екатеринбургский православный активист Максим Румянцев. На следующий день суд поместил Соколовского под стражу. Спустя неделю облсуд отпустил блогера под домашний арест. Однако позднее его опять отправили в СИЗО: за нарушение условий домашнего ареста. 13 февраля 2017 года молодого человека вновь отпустили домой.

За время следствия количество эпизодов дела увеличилось до 17: девять эпизодов по статье о возбуждении ненависти и вражды, семь — по статье об оскорблении чувств верующих и один эпизод по статье о незаконном обороте средств для негласного получения информации.

Последнее обвинение связано с тем, что при обыске у Соколовского якобы нашли ручку с встроенной видеокамерой.