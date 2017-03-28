В Москве убит глава ремонтно-строительного управления МВД Николай Волков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, его убили с целью ограбления. Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на улице Осенняя на западе Москвы.

Как ранее сообщил Следственный комитет, по факту убийства мужчины на Осенней улице возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия. Представитель СК Юлия Иванова сообщала, что неизвестные отобрали у мужчины сумку, а после этого застрелили. Он умер до прибытия скорой помощи.

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