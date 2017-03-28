РЖД одобрила покупку 25% крупнейшего производителя шпал в России структурой Игоря Чайки, сына генпрокурора России. Об этом говорится на портале раскрытия корпоративной информации. Таким образом, Игорь Чайка будет владеть 75% компании. Ранее сделку согласовали Минтранс, Росимущество и ФАС.

Согласно информации на сайте, акций крупнейшего производителя железобетонных шпал компании «Бетэлтранс» приобрела компания «Т-индустрия».

Сделка обошлась компании Игоря Чайки в полтора миллиарда рублей. Как отмечает газета «Ведомости», цена не изменилась по сравнению с 2014 годом, когда за половину «Бетэлтранса» компания заплатила три миллиарда рублей. С тех пор «Бетэлтранс» ухудшил показатели по чистой прибыли.

РЖД и «Т-индустрия» отказались комментировать газете «Ведомости» сделку.

Ранее другой сын генпрокурора Артем Чайка стал владельцем крупнейшего производителя щебня. Этот щебень также в основном покупает РЖД.

Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала Kartoteka.ru, Артем Чайка также контролирует компанию ООО ВСТПК, которая поставляет пищевую соль в Сибирь и на Дальний Восток. Кроме этого, он владеет 50% ООО «КСК "Эльбрус», которое специализируется на разведении лошадей, ослов, мулов и лошаков. Также ему принадлежит 27% ООО «Георесурс», эта компания занимается строительством ТЦ «Рио» в Мытищах.