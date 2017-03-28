Преподаватель теоретической физики Томского госуниверситета Николай Пичкуров после всероссийской протестной акции 26 марта отчитал студентов за то, что они ходили на митинг в Томске. Он заявил, что от коррупции избавится невозможно и призвал спокойнее к ней относиться. Полную расшифровку разговора опубликовал волонтер Игорь Камешев на странице томского штаба Навального ВКонтакте.

«Если в государстве нет коррупции, значит, это государство никому не нужно», — процитировал Пичкуров советского генерал-лейтенанта Леонида Шабаршина

Он добавил, что «воруют везде», но тут же поправился: «Конечно, надо зарвавшихся сажать».

В своей речи преподаватель также раскритиковал внешность томских протестующих, назвав выступающих «фриками», и напомнил студентам о развале Советского союза.

«Во всех этих мероприятиях, что в 1991 году, что позже, фрики всегда бывали. Ну и в Томске их некоторое количество можно пересчитать. Как посмотришь на эти фотографии — ну, рожи. Откуда они только берутся такие?», — восклицал Пичкуров.

Подводя итог своей речи, преподаватель попросил студентов искать другие способы заработка.

«Ребята, если вам хочется заработать... вы выбирайте себе способ зарабатывания. Хоть и говорят, что деньги не пахнут, пахнут, еще как. Способ зарабатывания, за который вам потом, через 5–10–15 лет не будет стыдно», — резюмировал Пичкуров.