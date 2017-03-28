Сотрудникам столичной полиции перед массовой несанкционированной акцией против коррупции давали указание быть лояльными к участникам митинга. Об этом сообщил заместитель главы МВД России Игорь Зубов, передает ТАСС.

«Я могу сказать, что установка, которая была дана нашим сотрудникам, – быть максимально лояльными, не допускать провокаций, свести к минимуму задержания и не применять силу», – рассказал он.

Вместе с тем Зубов подчеркнул, что если «в будущем провокационные действия будут нарастать», полиция будет действовать жестче.

«Если в будущем провокационные действия будут нарастать, то наш имеющийся арсенал, который мы можем применить, значительно шире», — сказал Зубов.

Зубов также сообщил, что МВД проведет «полноценный разбор» действий как участников протестной акции, так и своих сотрудников.

Дополняется