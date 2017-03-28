Четыре тысячи гектаров земли в Плесе, на которых предположительно располагается резиденция премьер-министра Дмитрия Медведева, были сданы в аренду менее чем за 40 рублей в год. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на ответ администрации Ивановской области на депутатский запрос, направленный КПРФ.

Как пишет издание, арендатором участка является фирма «Орион», которая получила землю в аренду на 49 лет по результатам аукциона. При этом, отмечает «Собеседник», компания была единственным участником аукциона. Арендная плата за весь участок установлена для «Ориона» в размере 39 рублей 32 копеек в год, хотя средняя стоимость аренды гектара земли в Ивановской области составляет около двух миллионов рублей в год, пишет издание.

Также в расследовании сказано, что в 2014 году администрация Ивановской области выдала «Ориону» разрешение на доставку на участок 50 маралов из Алтайского края. Для животных там простроили вольер в 124 гектара.

Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией рассказал о предполагаемой даче премьер-министра Дмитрия Медведева в городе Плес Ивановской области. Об усадьбе Миловка «Новая газета» писала еще в 2011 году.

По словам основателя ФБК Алексея Навального, дача построена на деньги благотворительного фонда «Дар». После учреждения организации предприниматели Леонид Михельсон и Леонид Симановский внесли 33 миллиарда в уставной фонд «Дара». Позднее, отмечает ФБК, «Дар» начал «строить несколько странных закрытых объектов и этот в том числе».

Руководителем наблюдательного совета «Дара», утверждает Навальный, был однокурсник Медведева Илья Елисеев.

По оценкам ФБК, площадь резиденции составляет 80 гектаров, территория огорожена шестиметровым забором. В частности, там расположены три вертолетные площадки, лыжный склон, башни спецсвязи, подземные сооружения, два гостевых дома, а также усадьба «Миловка» 1775 года.

При этом пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что найденный ФБК дом в Плесе не принадлежит главе правительства.

Она отметила, что те объекты, где Медведев «размещается на временное или постоянное проживание, находятся под охраной ФСО, будь то гостиницы или резиденции, находящиеся в государственной или иной собственности, и обеспечиваются средствами спецсвязи».

«Названные объекты, как и другие объекты временного проживания, не находятся в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании. Например, аренда», — сказала она.