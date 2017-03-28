Верховный суд России отказал тюменскому блогеру, осужденному на два года колонии за «публичное оправдание терроризма», в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции.

Выездная коллегия Приволжского военного суда квалифицировала по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса статью, опубликованную в его блоге под заголовком «Кого на самом деле бомбят путинские соколы?». Приговор основывался на заключениях психологической и лингвистической экспертиз (последнюю проводило против правил юриспруденции то же ведомство, которое возбудило уголовное дело — управление ФСБ, но не по Тюменской области, а по Свердловской).

Как рассказал «Новой газете» адвокат Александр Зырянов, Верховный суд отклонил все заявленные стороной защиты ходатайства и не стал рассматривать доводы, доказывающие невиновность блогера: в частности, отказался оценивать факт очевидного искажения экспертами смысла исследуемого ими текста.

Например, утверждение о том, что «ИГИЛ (запрещенная в России организация — ред.) — «не самая кровожадная» — интерпретируется ими как утверждение, что «никакой угрозы она не представляет», и, таким образом, Кунгуров ее «оправдывает».

Кроме того, эксперт-психолог прочитала слово «самоутилизироваться», которое блогер употребил применительно к россиянам, отправившимся в Сирию воевать на стороге ИГ, как «самоактуализироваться», изменив смысл на прямо противоположный.

Также, по словам адвоката, суд отказался рассматривать доказательства отсутствия самого события преступления: в частности, отклонил ходатайство о приобщении к материалам дела авиабилетов, подтверждающих, что в день, когда был размещен вменяемый ему пост, 13 октября, Кунгуров находился не в Тюмени, а в Астрахани, о чем свидетельствует и неизученная судами обеих инстанций детализация звонков с его телефона.

Поиск вещественных доказательств УФСБ, говорит Александр Зырянов, не удался: в ходе обыска на квартире блогера был изъят ноутбук, как позже выяснилось, принадлежащий его супруге — там файла с крамольным текстом не обнаружилось — он оказался на внешнем носителе.

О сомнительности этой «улики» свидетельствует то, что файл был создан на час с лишним позже даты его последнего изменения. Опрошенный Приволжской судебной коллегией сотрудник «Дом.ру» сказал, что у компании нет доказательств того, что данный пост был размещен с IP-адреса обвиняемого.

По мнению адвоката, еще остаются шансы на изменение приговора: «Получим мотивировочную часть и будем готовить жалобу в Президиум Верховного суда».