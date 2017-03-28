ЕСПЧ присудил компенсацию жившим в транзитной зоне Шереметьево беженцам
Четыре беженца из Ирака, Палестины, Сомали и Сирии выиграли дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) об их задержании в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
В заявлении беженцы указывали, что у них имелись на руках документы, удостоверяющие личность. Несмотря на это, трое из прибывших находились в транзитной зоне аэропорта от пяти до восьми месяцев с 2015 по 2016 год, а гражданин Сомали жил в Шереметьево один год и 11 месяцев — с 9 апреля 2015 года по 9 марта 2017 года.
В аэропорт они прибыли раздельно, пытаясь добиться статуса беженцев в России. Истцам было отказано во въезде на территорию страны из-за проблем с документами.
В итоге граждане Ирака и Сирии были направлены в управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Данию и Швецию. Мигрант из Палестины смог улететь из транзитной зоны в Египет. Сомалиец уехал в Могадишо, так как ему тоже было отказано в статусе беженца.
Суд посчитал, что условия, в которых находились мигранты, являлись бесчеловечными и унижающими достоинство человека. ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила ст. 3 (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение) Европейской конвенции по правам человека. Также Россия нарушила п.1 ст.5 (право на свободу и личную неприкосновенность) конвенции.
В результате суд постановил, что Россия должна выплатить компенсацию в размере 15 тысяч евро палестинцу, по 20 тысяч — гражданам Ирака и Сирии и 26 тысяч сомалийцу. Кроме того, 3,5 тысячи евро будет выдано каждому из истцов для покрытия издержек и расходов. Всего Россия должна выплатить истцам 95 тысяч евро. Это решение поддержали шесть из семи судей, против выступил представитель России.
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Это не первый случай задержания беженцев в транзитной зоне аэропорта. Например, в октябре 2015 года семью из Сирии задержали в бывшей курительной зоне Шереметьево на полтора месяца.
Елизавета Александрова