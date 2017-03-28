Убийство начальника ремонтно-строительного управления МВД могло быть заказным. Такую версию рассматривает Следственный комитет, сообщили в пресс-службе московского СК.

«Одной из приоритетных является версия заказного убийства, связанного с его профессиональной деятельностью. Кроме того, не исключается версия разбойного нападения с целью похищения имущества, принадлежащего погибшему», — приводит ТАСС слова представителя ведомства Юлии Ивановой.

Ранее стало известно, что на западе Москвы было найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями. В пресс-службе МВД не сообщили имя убитого, однако отметили, что злоумышленники на столичной парковке «напали на сотрудника». Преступники забрали портфель и выстрелили из неустановленного огнестрельного оружия в область грудной клетки, от которых он скончался.

Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что убитым был глава ремонтно-строительного управления МВД Николай Волков.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия.