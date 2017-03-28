Новочебоксарский городской суд оштрафовал на тысячу рублей активиста Дмитрия Панькова за репост новости о том, что дело о репосте в отношении него закрыто. Об этом сообщает Republic со ссылкой на юриста Алексея Глухова.

Суд признал Панькова виновным по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов).

Известно, что Паньков сделал репост новости из интернет-сообщества «Лентач», в которой и говорилось о его оправдании.

Что касается первого дела в отношении активиста, то поводом стал репост фотографии политика Виталия Милонова с лозунгом о безальтернативности правиславию. Тогда Новочебоксарский городской суд оправдал Панькова по причине отсутствия состава правонарушения — его лозунг, в отличие от списка экстремистских материалов, был написан без восклицательного знака.

Ранее в ноябре другого чувашского активиста, координатора отделения «Открытой России» Дмитрия Семенова дважды оштрафовали из-за репоста записей. Первый штраф он также получил за репост фото Милонова, а второй — за репост записи о предыдущем судебном разбирательстве.

Анна Благая