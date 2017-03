Производитель спортивной одежды и экипировки Nike с помощью юридической фирмы «Пепеляев Групп», представляющей интересы компании в России, перед акцией протеста на Тверской улице в Москве потребовал от активистов «Команды Навального» удалить из соцсетей пост с рекламным слоганом «Just do it». Об этом сообщается в электронном письме, которое цитирует «Медиазона».

Утром 26 марта старший партнер «Пепеляев Групп» Владимир Соков направил письмо на адрес штаба Алексея Навального с заголовком «Претензия». В нем юрист писал, что Nike «не вовлечена в политическую деятельность и целью своей деятельности видит продвижение активного образа жизни».

Компания против распространения «изображения, содержащего в себе слоган "Just do it", а также изображения кроссовок с логотипом Nike» с целью привлечения внимания к политике государства.

Соков также напомнил, что слоган зарегистрирован как товарный знак «как в России, так и в других государствах», а «в соответствии со статьями 1229, 1484 ГК РФ использование товарного знака без согласия правообладателя не допускается».

При этом было известно, что 26 марта, в день протестов, Nike открыла на Кузнецком Мосту свой самый большой магазин в Центральной и Восточной Европе.

В связи с этим Соков просил «незамедлительно удалить символику Найк Инноувейт С.В. с указанной выше страницы, а также не использовать эту символику при рекламировании и проведении каких-либо акций без письменного согласия Найк Инноувейт С.В.».

Напомним, что 23 марта на своем сайте Алексей Навальный выложил пост в поддержку анти-коррупционного митинга, проходившего на Тверской улице в Москве 26 марта 2017 года. На странице были выложены фотографии председателя правительства России Дмитрия Медведева в кроссовках Nike.

В своем расследовании о недвижимости, которой может пользоваться российский премьер-министр, Навальный использовал скриншоты из, предположительно, писем Медведева. В этих письмах Медведев якобы заказывал себе кроссовки и рубашки, которые позднее Навальный действительно заметил на нескольких фотографиях премьера.

Елизавета Александрова