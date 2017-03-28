Федеральная служба безопасности (ФСБ) пришла с обыском к ранее задержанному участнику сорванного правоохранителями «тракторного марша» фермеров Олегу Петрову.

«Сейчас в сопровождении ФСБ мы едем домой для того, чтобы они там провели обыск. Я нахожусь не под арестом, меру пресечения не избирали, но я вроде как задержан, еду на следственные мероприятия», — сообщил «Новой газете» по телефону сам Петров.

Фермер признался, что даже не предполагает, что именно представители спецслужб хотят найти в ходе обыска: «Пока мне не предоставили даже постановления на обыск», — подчеркивает активист.

Утром 28 марта Петрова доставили в отдел полиции города Кропоткина. Тогда силовики сообщили, что хотят допросить его по некоему уголовному делу о мошенничестве.

«Марш сорван, практически всех участников блокировали, задержали, никто из дома не смог выехать, — констатирует Петров. — Тут целая спецоперация была. Машинами ворота поперекрывали, мама хотела проехать с отцом — даже им не дали выехать».

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Ранее 24 марта на 12 суток был задержан лидер движения кубанских фермеров Алексей Волченко, а 27 марта — его соратник Николай Маслов.

Во вторник в Краснодарском крае неизвестные избили журналистов радио «Свобода». Их имена: Сергей Хазов-Кассиа и Андрей Костянов — они приехали для освещения несостоявшегося «тракторного марша».

Как сообщил один из них в своем фейсбуке, утром в номер, где остановились корреспонденты, заезжала полиция удостовериться, что журналисты находятся на месте.