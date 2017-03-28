Члены Совета при президента России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступили с критикой администраций российских городов, массово отказывавших активистам в согласовании протестных митингов.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Эха Москвы», в последнее время практика отказов в проведении митингов «не обусловлена ничем, кроме политической пристрастности и нежелания предоставлять равные политические возможности оппонентам».

«Чиновники, злоупотребляющие своими полномочиями при согласовании публичных акций, должны нести ответственность за эту недальновидную политику, фактически сталкивающую граждан, пользующихся своим конституционными правом, и сотрудников полиции, исполняющих приказ», — говорится в заявлении.

Кроме этого, согласно мнению этих членов СПЧ, если орган публичной власти не предлагает альтернативные варианты места проведения публичной акции, то он нарушает закон: «Именно этот орган, а не граждане, вышедшие на несогласованный митинг».

«Судя по многочисленным свидетельствам очевидцев и видеозаписям, в подавляющем большинстве случаев задержанными оказывались люди, которые не вели себя агрессивно и не совершали каких-либо действий, угрожавших общественному порядку. Чаще всего единственным поводом для задержания было попадание в поле зрения сотрудников полиции — на всем протяжении Тверской улицы, и в частности, на Пушкинской площади. В ряде случаев задержанные были избиты».

Заявление подписали Леонид Парфенов, Елена Масюк, Николай Сванидзе, Илья Шаблинский, Игорь Каляпин и другие члены СПЧ.

Влад Докшин / «Новая газета»

Напомним, 26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции. Только лишь в Москве во время акции протеста, по данным ОВД-Инфо, были задержаны 1030 человек.

В большинстве городов, где организаторы попытались получить согласие мэрии на проведение массовых мероприятий, администрации отказывались под различными предлогами. Например, в Белгороде объяснили, что в это время собираются проиграть в колонках карильонный концерт, в Дзержинске отмечали день города и не нашли других площадок для акции, а в Самаре площадь была занята снегоуборочной техникой.