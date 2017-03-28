Краснодарский краевой суд отклонил жалобу главного раввина Сочи Арье Эделькопфа, которому аннулировали разрешение на временное проживание в России, передает Интерфакс.

Сам Эделькопф в фейсбуке писал, что МВД аннулировало разрешение на основании нормы пп. 1 п.1 ст.7, №115-ФЗ («О правовом положении иностранных граждан в России»). В ней говорится, что разрешение на временное проживание иностранцу аннулируется, если он ​«выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России», создает «угрозу безопасности» России или ее гражданам.

Адвокат раввина Михаил Школьник рассказал, что в суде пытался истребовать документы МВД и ФСБ, на основании которых его подзащитному было предписано покинуть Россию, однако суд отклонил ходатайство.

«Суды первой и апелляционной инстанций отнеслись к судьбе человека формально. В деле совершенно отсутствуют факты и доказательства, что Эделькопфа совершал какие-то действия против России, что представляет угрозу ее безопасности. Он прожил в этой стране 16 лет, здесь выросли его семеро детей», — сказал адвокат.

Теперь, по словам Школьника, Эделькопф должен будет немедленно покинуть территорию России, в противном случае ему грозит депортация.