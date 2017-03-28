Краснодарский суд выдворил из России главного раввина Сочи
Краснодарский краевой суд отклонил жалобу главного раввина Сочи Арье Эделькопфа, которому аннулировали разрешение на временное проживание в России, передает Интерфакс.
Сам Эделькопф в фейсбуке писал, что МВД аннулировало разрешение на основании нормы пп. 1 п.1 ст.7, №115-ФЗ («О правовом положении иностранных граждан в России»). В ней говорится, что разрешение на временное проживание иностранцу аннулируется, если он «выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России», создает «угрозу безопасности» России или ее гражданам.
Адвокат раввина Михаил Школьник рассказал, что в суде пытался истребовать документы МВД и ФСБ, на основании которых его подзащитному было предписано покинуть Россию, однако суд отклонил ходатайство.
«Суды первой и апелляционной инстанций отнеслись к судьбе человека формально. В деле совершенно отсутствуют факты и доказательства, что Эделькопфа совершал какие-то действия против России, что представляет угрозу ее безопасности. Он прожил в этой стране 16 лет, здесь выросли его семеро детей», — сказал адвокат.
Теперь, по словам Школьника, Эделькопф должен будет немедленно покинуть территорию России, в противном случае ему грозит депортация.