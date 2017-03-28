На Украине разблокировали все отделения дочернего банка Сбербанка. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу банка.

«В настоящее время разблокированы все отделения банка. Два из них в Киеве и Запорожье сейчас готовятся к возобновлению обслуживания клиентов и завтра откроются в штатном режиме. Отделение банка в Днепре уже работает», — рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Также в банке сообщили, что с 28 марта отменяются все ранее установленные суточные лимиты на проведение операций.

Напомним, ранее в нескольких городах Украины неизвестные заблокировали отделения Сбербанка. Радикально настроенные активисты заявляли, что таким образом добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине.

В марте президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Ограничительные меры коснулись Сбербанка, ОАО VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ, ОАО «БМ Банка». Нацбанк Украины запретил им выводить капитал из страны.