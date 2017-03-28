Росгвардия предложила правительству создать нормативную базу, которая будет регулировать порядок возмещения ущерба от действий сотрудников службы. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, если Росгвардия сможет возместить ущерб в досудебном порядке, если к этому привели правомерные действия бойца.

Потерпешие должны будут обратиться «в орган управления, воинскую часть, образовательную организацию высшего образования, организацию войск национальной гвардии Российской Федерации, территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, чьими военнослужащими (сотрудниками) причинен вред». Запрос рассмотрит специальная комиссия.

После этого решение о возмещение вреда будет принимать глава ведомства. Средства на оплату ущерба будут выделяться из бюджета.

Цель документа — уменьшить количество «обращений граждан или организаций в органы судебной власти, что позволит уменьшить расходы бюджетных средств на услуги их представителей».

Ранее во вторник стало известно, что Росгвардия будет использовать беспилотники для работы в местах проведения митингов.

Накануне президент России Владимир Путин встретился с главой Росгвардии Виктором Золотовым. «Вы знаете, что у вас очень важное направление работы — поддержание общественного порядка, охрана общественного порядка, контроль за оборотом оружия, что чрезвычайно важно в сегодняшнем мире, у нас в стране в том числе», — сказал Путин, отметив, что 27 марта в России День войск национальной гвардии.

Напомним, в апреле прошлого года Путин объявил о создании Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД. Согласно указу президента, Росгвардия должна заниматься охраной общественного порядка, бороться с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

Александра Копачева