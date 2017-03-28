Парламент Шотландии проголосовал за проведении второго референдума о независимости от Великобритании, передает Reuters.

Референдум поддержали 69 парламентариев, 59 человек высказались против.

В начале февраля парламент проголосовал против запуска «Брексит» (выхода Великобритании из Европейского союза). Первый министр Шотландии Никола Старджен ранее заявила, что Шотландия может отделиться до того, как Великобритания выйдет из Евросоюза, и обещала инициировать референдум по данному вопросу.

Старджен отмечала, что выход Великобритании из Евросоюза означает автоматический выход и Шотландии из ЕС, а это может не совпадать с мнением большинства жителей страны.

Первый референдум по отделению от Великобритании прошел в Шотландии в сентябре 2014 года. Тогда 55% участников референдума ответили, что хотят остаться частью королевства.

Александра Копачева