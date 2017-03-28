Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы 61 российской некоммерческой организации на закон об «иностранных агентах», сообщает фонд «Общественный вердикт».

После этого российские власти должны будут высказать свою позицию по жалобам.

В ЕСПЧ обратились «Общественный вердикт», Сахаровский центр, «Пермь-36», Коми правозащитная комиссия «Мемориал», Краснодарская краевая общественная организация выпускников вузов и Байкальская экологическая волна.

Глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков подтвердил, что адвокаты организации представляют интересы 22 НКО.

Закон об «иностранных агентах» действует в России с ноября 2012 года. Согласно ему, политические НКО, получающие финансирование из-за рубежа, обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов.