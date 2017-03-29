Лауреаты премии «Ника» поддержали задержанных на митингах 26 марта
Лауреаты кинематографической премии «Ника» на церемонии награждения поддержали задержанных на митингах 26 марта активистов.
Режиссер Александр Сокуров, получивший премию имени Эльдара Рязанова в номинации «Честь и достоинство», подчеркнул, что государство совершает ошибку, игнорируя молодых людей, участвующих в протестных акциях.
«Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Никто из наших политиков не желает их услышать. Никто с ними не разговаривает. Они боятся это делать — почему?» — сказал Сокуров на церемонии награждения.
Режиссер также обратил внимание на жесткие задержания девушек и женщин, назвав это насилием.
Сокуров добавил, что обсудил с Владимиром Путиным вопрос об освобождении из тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова, осуждённого по обвинениям в терроризме. По его словам, президент обещал «подумать над этой проблемой».
В поддержку Сенцова выступила и журналистка Елена Коренева, победившая в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Её звали Муму». Она также напомнила о других политических заключенных: Олеге Навальном и Сергее Мохнаткине.
Актриса Юлия Ауг, получившая награду за лучшую роль второго плана в фильме «Ученик», назвала вручение премии в этом году акцией протеста.
«Мне очень жаль, что телезрители не услышат речи Красовского, Сокурова и Кореневой. Я знаю, что это вырежут. Такого очень давно не было, чтобы «Ника» была акцией протеста. И этот факт значит, что нарыв созрел», — сказала она.
Накануне прошла 30-я церемония премии «Ника». Ее не транслировали по федеральным каналам. Приз за лучший фильм получил Андрей Кончаловский за картину «Рай».