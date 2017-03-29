Лауреаты кинематографической премии «Ника» на церемонии награждения поддержали задержанных на митингах 26 марта активистов.

Режиссер Александр Сокуров, получивший премию имени Эльдара Рязанова в номинации «Честь и достоинство», подчеркнул, что государство совершает ошибку, игнорируя молодых людей, участвующих в протестных акциях.

«Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Никто из наших политиков не желает их услышать. Никто с ними не разговаривает. Они боятся это делать — почему?» — сказал Сокуров на церемонии награждения.

Режиссер также обратил внимание на жесткие задержания девушек и женщин, назвав это насилием.

Сокуров добавил, что обсудил с Владимиром Путиным вопрос об освобождении из тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова, осуждённого по обвинениям в терроризме. По его словам, президент обещал «подумать над этой проблемой».

В поддержку Сенцова выступила и журналистка Елена Коренева, победившая в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Её звали Муму». Она также напомнила о других политических заключенных: Олеге Навальном и Сергее Мохнаткине.

Актриса Юлия Ауг, получившая награду за лучшую роль второго плана в фильме «Ученик», назвала вручение премии в этом году акцией протеста.

«Мне очень жаль, что телезрители не услышат речи Красовского, Сокурова и Кореневой. Я знаю, что это вырежут. Такого очень давно не было, чтобы «Ника» была акцией протеста. И этот факт значит, что нарыв созрел», — сказала она.

Накануне прошла 30-я церемония премии «Ника». Ее не транслировали по федеральным каналам. Приз за лучший фильм получил Андрей Кончаловский за картину «Рай».