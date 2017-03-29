Покупатели заплатят за украинскую «дочку» Сбербанка около 130 млн долларов, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Собеседник издания подчеркнул, что сумма сделки сравнима с капиталом украинского актива (на сентябрь 2016 года составлял 144 млн долларов).

«Исходно обсуждалась существенно более высокая сумма сделки, но санкции, введенные президентом Украины в отношении российских банков в середине марта значительно скорректировали ситуацию», — цитирует собеседника издание.

На сделку повлияли и акции протеста, во время которых входы в некоторые российсике банки были заблокированы. Собеседник «Коммерсанта» отмечает, что из-за этого продавец пошел на уступки в цене.

Накануне стало известно, что дочернее предприятие Сбербанка продадут консорциуму, в который вошли латвийский Norvik Banka (45%) и частная белорусская компания (55%). Последняя принадлежит сыну владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева, гражданин Великобритании Саид Гуцериев.

В марте президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Ограничительные меры коснулись Сбербанка, ОАО VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ, ОАО «БМ Банка». Нацбанк Украины запретил им выводить капитал из страны.

Напомним, ранее в нескольких городах Украины неизвестные заблокировали отделения Сбербанка. Радикально настроенные активисты заявляли, что таким образом добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине.