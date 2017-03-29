Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что инициатива провести референдум о передаче Исаакиевского собора РПЦ является «правовым нонсенсом».

«Считаю, что инициатива вынесения на референдум вопроса о передаче Исаакиевского собора Церкви является правовым нонсенсом. Потому что это значило рассмотрение на таком референдуме вопроса о том, нужно или не нужно ли соблюдать федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения"», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, референдум — попытка «перевода вопроса обратно в неконструктивное русло».

Накануне Городская избирательная комиссия Петербурга одобрила инициативу провести референдум о передаче Исаакия РПЦ. Теперь решение о проведении референдума должно принять законодательное собрание Петербурга. В течение 20 дней парламент должен принять постановление о соответствии или несоответствии вопросов закону.

Ранее Избирком отклонил идею референдума.

Напомним, в январе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ. При этом он сохранит функции музея. Позже на сайте Комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга появилось распоряжение от 30 декабря 2016 года, в котором говорилось, что собор передадут РПЦ на 49 лет.