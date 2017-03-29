ФСБ задержала главу департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры России Артема Новикова, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Он подозревается в мошенничестве. Уже сегодня следствие может обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения», — цитирует собеседника агентство.

Источник «Фонтанки» подтвердил, что Новикова задержали накануне в Москве в здании Минкультуры на Леонтьевском переулке, 7. Как отмечает издание, в Санкт-Петербурге иновник более известен как сын заместителя директора по строительству Эрмитажа Михаила Новикова.

Источник Интерфакса уточнил, что Новикова задержали в рамках «дела реставраторов».

Однако в самом Минкульте опровергли задержание Новикова.

Напомним, замминистр культуры Григорий Пирумов обвиняется по делу о хищении госсредств, выделенных на реконструкцию памятников культурного наследия. По версии следствия, Пирумов является организатором преступной группы, в состав которой входят пять человек.

По «делу реставраторов» также арестованы директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики ведомства Борис Мазо, директор подведомственного Минкульту «Центрреставрация» Олег Иванов, директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, управляющий компанией Александр Коченов и гендиректор одной из коммерческих фирм Никита Колесников.