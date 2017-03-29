Шестеро из восьми напавших на бойцов Росгвардии в Чечне боевиков состояли на неофициальном «ваххабитском» учете, передает РБК со ссылкой на источники.

Собеседник издания рассказал, что боевики перелезли через ограждение части, прошли к КПП и зашли через открытую дверь, потому что во время дежурства ее закрывать не положено. Они убили двух спящих военнослужащих, забрали их оружие. Уже на территории части между нападающими и патрульными началась перестрелка, во время которой, по информации РБК, боевики были убиты.

При этом, по информации «Новой газеты», нападавшие были задержаны живыми, а потом убиты выстрелом в голову. Эксперты подтвердили, что люди на фотографиях (в распоряжении «Новой газеты» оказались незаретушированные фотографии с места происшествия) были расстреляны практически в упор, у всех убитых входное пулевое отверстие расположено в районе ушной раковины.

В свою очередь, источник РБК отмечает, что всего в нападении участвовали восемь боевиков. Двое из них «стояли на стреме», один уже задержан. При этом нападавшие «были хорошо знакомы с территорией воинской части». Собеседник РБК, близкий к силовым структурам Чечни, сообщил, что некоторые из нападавших участвовали в строительных работах в военном городке.

По информации РБК, во время атаки один из из военнослужащих дозвонился до соседней воинской части и рассказал о случившемся, однако сразу ему не поверили. Солдаты, находившиеся в казарме, были без оружия, по регламенту они обязаны его сдавать на хранение в 6 часов вечера.

В ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской восемь человек напали на воинскую часть Росгвардии. В результате столкновения шестеро нападавших были убиты, также погибли шестеро военнослужащих Росгвардии.