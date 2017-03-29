Лефортовский суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает Интерфакс.

По словам представителя суда, Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в разговоре с РБК отказался комментировать произошедшее.

Ранее в среду СМИ сообщили о задержании главы департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры России Артема Новикова, который приходится сыном Михаилу Новикову. Его также подозревают в мошенничестве.

Как позднее сообщил Интерфакс Новикова-младшего,отпустили вскоре после задержания.