Союз журналистов России потребовал извинений от основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за оскорбления сотрудников издания «Блокнот Волгограда». Об этом говорится заявлении, опубликованном на сайте союза.

Речь идет об инциденте, который произошел в день открытия предвыборного штаба Навального в Волгограде. Из обращения союза следует, что Навальный «унизил честь и достоинство наших коллег, журналистов издания „Блокнот Волгограда“, прилюдно обозвав их „проститутками“».

«Несколько позже оппозиционер пояснил, что подразумевал не конкретных журналистов, а „таких людей“ в целом», — отмечают в организации.

Союз посчитал такие извинения «двусмысленными и своеобразными» и отметил, что «нельзя отстаивать либеральные ценности, в том числе и свободу слова, и, в то же время, оскорблять представителей средств массовой информации, которые делают свою работу».

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Открытие штаба Навального в Волгограде состоялось 24 марта. Политик допустил грубое высказывание, отвечая на вопрос корреспондента «Блокнота Волгограда» об источниках финансирования его кампании. Спустя несколько минут Навальный пояснил, что не имел в виду конкретно сотрудников этого издания.

Юлия Минеева