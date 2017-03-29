В Московском окружном военном суде на процессе по делу об убийстве политика Бориса Немцова выбыл старшина присяжных заседателей.

Как сообщил сегодня участникам процесса судья Юрий Житников, накануне старшина подал соответствующую записку, в которой просил освободить его от обязанностей в связи с семейными обстоятельствами. В итоге судья попросил оставшихся присяжных вернуться в совещательную комнату и избрать среди себя нового старшину, что они и сделали буквально за 5 минут.

На сегодняшний день в коллегии осталось 12 основных и 6 запасных присяжных заседателей.

В начале марта в суде по делу Немцова отвели присяжного заседателя. Как сообщил судья Житников, уже будучи членом коллегии по делу, присяжная участвовала в гражданском судебном процессе в качестве законного представителя в трудовом споре. Женщина подтвердила, что участвовала в другом процессе. По её словам, она не знала, что так делать нельзя и никто ей не разъяснил.

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Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. На скамье подсудимых пятеро. Предполагаемый киллер — Заур Дадаев. братья Шадид и Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что в составе организованной группы помогали следить за политиком и скрываться непосредственным исполнителям. Ещё один подозреваемый в совершении убийства Беслан Шаванов погиб при задержании.