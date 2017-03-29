В Росгвардии опровергли информацию о том, что военнослужащие воинской части в станице Наурская в Чечне не были готовы к нападению боевиков, передает Интерфакс.

«Данная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Росгвардии, отметив, что «ссылки некоторых СМИ на неких информированных лиц в силовых структурах Чеченской Республики и якобы Росгвардии не могут восприниматься в качестве достоверной информации».

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие действовали в данной ситуации «мужественно и самоотверженно, в соответствии с должностными обязанностями и воинскими уставами». Это помогло избежать многочисленных жертв среди военнослужащих и членов их семей, отметили в Росгвардии.

Ранее в среду РБК со ссылкой на источники сообщил, что бойцы подразделения Росгвардии, на которых напали боевики в чеченской станице Наурской, были без оружия, а дежурные в момент нападения спали. Собеседник издания рассказал, что боевики перелезли через ограждение части, прошли к КПП и зашли через открытую дверь, потому что во время дежурства ее закрывать не положено. Они убили двух спящих военнослужащих, забрали их оружие. Уже на территории части между нападающими и патрульными началась перестрелка, во время которой, по информации РБК, боевики были убиты.

При этом, по информации «Новой газеты», нападавшие были задержаны живыми, а потом убиты выстрелом в голову. Эксперты подтвердили, что люди на фотографиях (в распоряжении «Новой газеты» оказались незаретушированные фотографии с места происшествия) были расстреляны практически в упор, у всех убитых входное пулевое отверстие расположено в районе ушной раковины.

В ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской восемь человек напали на воинскую часть Росгвардии. В результате столкновения шестеро нападавших были убиты, также погибли шестеро военнослужащих Росгвардии.

Юлия Минеева