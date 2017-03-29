Власти обязаны реагировать на акции протеста в стране, а не «делать вид, что ничего не происходит». С таким мнением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает Интерфакс.

«Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит. Все представители власти — депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов», — заявила Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов об антикоррупционных митингах, которые прошли по всей стране 26 марта.

Матвиенко напомнила, что Конституция дает гражданам право мирно и без оружия собираться на митинги и шествия, а представители власти должны обеспечивать реализацию этого права, однако акции должны быть согласованы.

«Конечно, хотелось бы, чтобы таких задержаний не было, чтобы наши граждане все были законопослушными, особенно это относится к ответственности организаторов митингов. Не надо самоутверждаться за счет того, чтобы подводить людей и ставить их в ситуацию, когда они вынуждены нарушать законодательство», — сказала спикер Совфеда.

Напомним, 26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции. Только в столице полиция задержала более тысячи человек, среди которых были и несовершеннолетние. Отметим, что такого количества задержанных не было даже на митинге на Болотной площади в 2012 году.

В Кремле, комментируя массовые протесты, заявили, что уважают право людей высказывать гражданскую позицию, но когда это проходит в формате, «который предусмотрен действующим законодательством».

«Но мы не можем проявлять такого же уважения к тем, кто сознательно вводит людей в заблуждение и кто сделал это вчера и накануне, спровоцировав незаконные действия. Мы не можем относиться с уважением к тем, кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, том числе, детей, суля, в том числе, какие-то награды. И подвергая порою их жизни опасности», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.