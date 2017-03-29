Студентов и школьников, участвовавших в согласованной с властями протестной акции 26 марта в Томске, стали вызывать в качестве свидетелей на допрос в центр по борьбе с экстремизмом, сообщили «Новой газете» в штабе Алексея Навального в Томске.

Повестку о вызове на допрос по уголовному делу уже получили не менее 10 человек, сообщила «Новой газете» руководитель томского штаба Навального Алена Хлестунова. При этом в повестках не указано, в рамках какого дела будут допрошены свидетели. Она предположила, что речь может идти о якобы заложенной в предвыборном штабе Алексея Навального бомбе.

Ученик школы № 25 Томска Иван П. (имя изменено) получил повестку, в которой не указаны ни дата, ни время явки. Документ школьнику вручила директор учебного заведения.

«Она удивилась, почему вызвали именно меня и мою одноклассницу, но ругать не стала. Сказала только, что речь может идти о якобы заложенной в штабе Навального бомбе», — рассказал он. Ученик добавил, что действительно присутствовал на встрече с политиком Алексеем Навальным и участвовал в митинге 26 марта.

В повестке, которую получила студентка Валерия Половинкина, говорится, что она должна явиться по указанному адресу 29 марта к 15:00. О повестке девушка узнала от заместителя декана факультета, ее также вызывали к проректору по молодежной политике, информация дошла до администрации вуза. Половинкина уточнила, что не присутствовала на встрече с Навальным в Томске, однако участвовала в митинге 26 марта.

Активист Алексей Родименков не получал повестки, 29 марта ему позвонили из центра «Э».

«Мне сказали, что нужно приехать сегодня для дачи показаний, я сказал, что без повестки и адвоката не приду, меня начали уговаривать, мол, я могу придти в удобное для меня время, а если мне пришлют повестку, то мне придется придти в указанный час», — рассказал Родименков. Он также сообщил, что участвовал в протестной акции и присутствовал на встрече с Навальным.

В пресс-службе управления МВД по Томской области не смогли оперативно ответить на запрос «Новой газеты».

Напомним, 17 марта предвыборный штаб политика Алексея Навального в Томске через час после его открытия эвакуировали из-за сообщения о якобы заложенной в здании бомбе. Несколькими часами ранее руководителю томского штаба Навального Алене Хлестуновой и ее заместителю Ксении Фадеевой залили монтажной пеной двери квартир, облили краской, проткнули колеса и запенили выхлопные трубы машин.

26 марта по всей России прошли протестные акции, организованные после расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. В десятках городах на улицы вышли тысячи людей, сотни были задержаны. В Томске митинг «Он нам не Димон» был согласован с властями, по словам организаторов, никого из протестующих не задержали.

После протестных акций в интернете широко обсуждалось видео, на котором преподаватель экспериментальной физики Томского госуниверситета Николай Пичкуров отчитал студентов за то, что они ходили на митинг в Томске.