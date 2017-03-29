Замоскворецкий суд Москвы постановил направить Максима Панфилова на принудительное лечение. В случае, если это решение будет подтверждено в апелляционной инстанции, 32-летний Панфилов будет направлен в медучреждение специализированного типа, оказывающее психиатрическую помощь. Как сообщил «Новой газете» адвокат Петр Анашкин, решение суда будет обжаловано в ближайшее время.

Ранее экспертизой, проведенной институтом Сербского, Панфилов был признан невменяемым — у него диагностирован синдром Туретта — генетическое расстройство центральной нервной системы. На предыдущем судебном заседании представитель прокуратуры заявил, что вина Панфилова полностью доказана и попросил суд направить его на принудительное лечение. Выступившие ранее в прениях все трое адвокатов Максима Панфилова — Мария Куракина, Сергей Панченко и Петр Анашкин — просили назначить ему амбулаторное лечение, поскольку он не представляет опасности для общества.

Напомним, Максим Панфилов был задержан в Астрахани 7 апреля этого года. В тот же день его доставили самолетом в Москву, где предъявили обвинение в рамках «болотного дела» по статьям «массовые беспорядки» и «применение насилия в отношении представителя власти». 6 мая 2012 года Панфилов был на акции на Болотной площади, его задержали, как и более 500 человек в тот день, он получил штраф в тысячу рублей.