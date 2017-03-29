Британский премьер Тереза Мэй уведомила Брюссель о начале процедуры Brexit, сообщает BBC News.

Постпред Великобритании при Евросоюзе Тим Барроу вручил послание Мэй главе Европейского совета Дональду Туску. Последний опубликовал в своем твиттере фотографию этого момента с комментарием: «Письмо о [запуске процедуры] статьи 50».

Согласно статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть Евросоюз, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Данная статья впервые будет применена за всю 60-летнюю историю европейского сообщества. Напомним, Великобритания приняла решение о выходе из ЕС на референдуме 23 июня 2016 года.

Юлия Репринцева