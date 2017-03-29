Президент России Владимир Путин уволил представителя России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Георгия Матюшкина, а также начальника ГИБДД Виктора Нилова. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же указом президент освободил от должности заместителя главного судебного пристава Татьяну Игнатьеву и прокурора Новгородской области Андрея Кикотя.

Кроме этого, глава государства назначил новых прокуроров в регионы, в частности, прокурором Ярославской области стал Дмитрий Попов, а прокурором Краснодарского края — Сергей Табельский.

Также перестановки произошли в региональных управлениях Следственного комитета России. Руководители СКР сменились в Новгородской области, в Камчатском крае, в Вологодской области и других регионах.

Напомним, 22 марта Совет федерации назначил Андрея Кикотя на должность заместителя генпрокурора России. Он будет курировать Южный федеральный округ. Как сообщал сооснователь проекта «Диссернета» Андрей Заякин, «диссертация Кикотя практически полностью списана с диссертации члена ЦИК Шапиева».

Юлия Репринцева