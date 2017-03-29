Центральный районный суд Сочи арестовал на 8 суток гражданского активиста Виталия Небиеридзе за «организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении» (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Об этом «Новой газете» сообщил адвокат активиста Михаил Беньяш.

«Конечно, мы не согласны с решением суда и будем обжаловать его как незаконное и необоснованное. Более того, нам пришлось сегодня дважды заявлять отвод судье. Сначала во время ознакомления с делом судья вырвал его прямо из-под телефона, а потом запретил мне выступать в защиту моего клиента. Полностью. Фактически исключил из процесса. В итоге мне самому стали угрожать статьей о «неисполнении распоряжения судьи» (статья 17.3 КоАП РФ), однако в итоге отказались от этой идеи», — рассказал Беньяш.

Центральный районный суд Сочи также оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданского активиста Михаила Пчелина, его также обвинили по части 2 статьи 20.2 КоАП.

26 марта по всей России прошли митинги против коррупции. Участники протестных акций требовали от властей начать проверку фактов, изложенных в фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

После митинга в Москве полиция задержала сотрудников ФБК. Затем Тверской районный суд Москвы арестовал Алексея Навального на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, его соратник Николай Ляскин арестован на 25 суток за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения демонстрации, а глава предвыборного штаба Леонид Волков получил десять суток ареста.