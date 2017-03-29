У основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального изъяли паспорт и шнурки. Постановление о выемке опубликовано в блоге политика.

Там же сообщается, что сторонники оппозиционера пришли к нему в изолятор, чтобы передать книжку, однако сделать им этого не удалось. Как выяснилось, туда же в изолятор пришел следователь следственной группы Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России Мозговой Г.Е. и в рамках уголовного дела по статье «хулиганство» произвел выемку вещей.

Среди них — паспорт и шнурки от обуви черного цвета. Кроме этого, изъяли мобильный телефон и электронную книжку.

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