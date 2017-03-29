Путин разрешил ФСО изымать земельные участки для госнужд
Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) правом принимать решения об изъятии земельных участков для государственных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ позволяет ФСО изымать земельные участки «в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России».
ФСО обратилась к президенту с соответствующей просьбой летом прошлого года. В пояснительной записке к документу говорилось, что в некоторых случаях для обеспечения безопасности объектов государственной охраны необходимо изъятие земельных участков, но лишь в тех случаях, если такие объекты предусмотрены утвержденными проектами планировки территории.
Позже с аналогичной просьбой к президенту обратилась Федеральная служба безопасности.
В июне прошлого года ФСО попросила передать ей территорию рядом с государственным национальным парком «Завидово», где находится резиденция президента. Речь идет о 24,5 тысяч гектаров в Конаковском и Калининском районах Тверской области и Волоколамском, Лотошинском и Клинском районах Московской области. Как следовало из проекта приказа, охранная зона создается «для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на национальный парк и прилегающие к нему земельные участки и водные объекты».
Отмечалось, что включенные в границы охранной зоны земельные участки не будут изыматься у собственников, землевладельцев и арендаторов, а будут использоваться «с соблюдением установленного для таких земельных участков особого правового режима».
Юлия Минеева