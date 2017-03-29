Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) правом принимать решения об изъятии земельных участков для государственных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ позволяет ФСО изымать земельные участки «в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России».

ФСО обратилась к президенту с соответствующей просьбой летом прошлого года. В пояснительной записке к документу говорилось, что в некоторых случаях для обеспечения безопасности объектов государственной охраны необходимо изъятие земельных участков, но лишь в тех случаях, если такие объекты предусмотрены утвержденными проектами планировки территории.

Позже с аналогичной просьбой к президенту обратилась Федеральная служба безопасности.

В июне прошлого года ФСО попросила передать ей территорию рядом с государственным национальным парком «Завидово», где находится резиденция президента. Речь идет о 24,5 тысяч гектаров в Конаковском и Калининском районах Тверской области и Волоколамском, Лотошинском и Клинском районах Московской области. Как следовало из проекта приказа, охранная зона создается «для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на национальный парк и прилегающие к нему земельные участки и водные объекты».

Отмечалось, что включенные в границы охранной зоны земельные участки не будут изыматься у собственников, землевладельцев и арендаторов, а будут использоваться «с соблюдением установленного для таких земельных участков особого правового режима».

Юлия Минеева