В Чувашии задержали четырех из пяти свидетелей, пришедших дать показания по делу о митинге 26 марта. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Открытой России» по Чувашской республике Дмитрий Семенов.

По его словам, 29 марта суд рассматривал дело активиста «Открытой России» Юрия Сидорова, которому инкриминируют ст. 19.3 КоАП (неповиновение сотрудникам полиции) за участие в митинге 26 марта. Днем ранее на него составили протокол, в тот же день активиста хотели судить, однако защита заявила ходатайство о привлечении пяти свидетелей, которые также были участниками митинга в Чебоксарах. Судебное заседание было перенесено на 29 марта.

«Суд начался в 10:30, после 12 часов судья объявила перерыв на полчаса. Все участники суда вышли на улицу. К нам подошли сотрудники полиции и под угрозой применения физической силы и без объяснения причин предложили проехать в отдел одному из свидетелей — Семену Кочкину. Он является активистом «Открытой России» и движения «Весна». Через десять минут был задержан еще один свидетель защиты — Роман Романов», — рассказал Семенов, отметив, что задержанные не успели дать свидетельские показания.

После этого, по его словам, продолжился процесс над Сидоровым. Защита ходатайствовала об отложении процесса, ссылаясь на то, что «сотрудники полиции просто сорвали явку свидетелей, которые были заявлены защитой».

«Тем не менее, суд продолжился. Начали выступать следующие свидетели. А дальше стало происходить следующее. Дает показания свидетель, гражданский активист Дмитрий Робсон, после этого выходит в коридор, где его сразу же встречают сотрудники полиции и также увозят в отдел. И такая же ситуация произошла с четвертым свидетелем — Константином Ишутовым», — добавил Семенов.

По его словам, задержанных свидетелей увезли в отдел полиции №1 по городу Чебоксары. По имеющейся у Семенова информации, на них составляют административный протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия), а на Робсона — еще и по ст. 19.3 КоАП.

«Мы ожидаем, что сейчас их привезут в этот же суд, где они только что давали показания как свидетели, и часть из них, видимо, получит административный арест», — заключил Семенов.