Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Он обвиняется в получении взятки в размере 600 тысяч евро, сообщили в ведомстве.

В СК заявили, что Белых получил взятки «за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей» и контролируемых ими предприятий. Речь идет о «Нововятском лыжном комбинате» и «Лесохозяйственной управляющей компании».

Кроме этого, Белых получил взятки «за общее покровительство и попустительство по службе» при контроле правительства за тем, как предприятия реализовывали инвестиционные проекты и вели предпринимательскую деятельность.

«Сегодня обвиняемый и его защитники уведомлены об окончании следственных действий и в ближайшее время материалы уголовного дела будут представлены им для ознакомления», — добавили в СК.

Накануне стало известно, что против Никиты Белых возбудили еще одно дело о взятке. Подробности нового дела официально не уточняются. Известно, что оно возбуждено 9 марта по ст. 290 УК РФ. А также то, что в новом деле два эпизода, вину по обоим Белых не признает.

По словам адвоката Андрея Грохотова, новое уголовное дело связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от бизнесмена Эдуарда Ларицкого.

В начале этого года Никита Белых пожаловался на ухудшение здоровья в СИЗО «Лефортово», после чего его на некоторое время перевели в больницу при «Матросской тишине». По словам адвоката, там Белых только провели обследование и поставили диагнозы.

Напомним, Никиту Белых задержали 24 июня в ресторане в Москве. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро. В июле президент Владимир Путин отправил Белых в отставку с поста губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Политик отрицает свою вину и даже поклялся на Евангелии не скрываться от следствия.

Юлия Репринцева