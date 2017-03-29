Европейский вещательный союз (EBU) не исключает возможности отстранения Украины от участия в «Евровидении-2017» после решения Киева не пускать в страну участницу от России Юлию Самойлову. Об этом заявила глава EBU Ингрид Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.

Глава EBU называла решение Украины «абсолютно неприемлемым». По ее словам, ситуация с российской певицей должна разрешиться до конца следующей недели.

​«Я глубоко сожалею, что «Евровидение» используют для политических игр. Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их, а не настраивать друг против друга», – заявила Делтенре.

Сейчас организаторы «Евровидения» ведут переговоры с украинским премьером Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко, которые, по словам главы EBU, могут снять запрет на въезд или отменить его на время конкурса.

Ранее организаторы «Евровидения» предлагали провести трансляцию выступления Самойловой по видеосвязи. Однако «Первый канал» отверг предложение, заявив, что по правилам «Евровидения» Украина как страна-вещатель должна обеспечить всем участникам «возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия».

Власти Украины запретили российской певице Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Киев объяснил свое решение тем, что певица нарушила украинское законодательство, выступив в 2015 году в Крыму.

Елизавета Александрова