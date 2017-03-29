Советский районный суд Махачкалы оправдал почти всех задержанных на протестной акции 26 марта, об этом «Новой газете» сообщил один из активистов.

«В связи с малозначительностью мы ограничимся устным замечанием», — процитировал активист решение суда.

По его словам, были оправданы 43 человека. Их обвиняли по ч.1 и ч.2 ст. 20.2 КоАП (мелкое хулиганство и нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования — ред.).

Исключением стало дело организатора акции Марата Исмаилова. Его оштрафовали на десять тысяч рублей.

26 марта по всей России прошли массовые митинги против коррупции. Только в столице полиция задержала более тысячи человек, среди которых были и несовершеннолетние.

Сообщалось, что в Махачкале задержали около 150 человек. На следующий день после задержания полицейские отказались доставить активистов в суд из-за обеда.