Районные суды Екатеринбурга оштрафовали на десять тысяч рублей 11 из 12 задержанных участников протестной акции 26 марта. Активистов признали виновными по части 5 статьи 20.2 КоАП. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Елена Макарова.

«Мои подзащитные утверждали, что у них был одиночный пикет, но суд не принял доводы. Будем обжаловать решение в ЕСПЧ», — сказала защитник.

Дело одной из задержанных — несовершеннолетней девочки — суд отказался рассматривать и передал в комиссию по делам несовершеннолетних.

26 марта по всей России прошли массовые митинги против коррупции. В Москве полиция задержала более тысячи человек. Во Владивостоке — более 30 человек, около 100 — в Махачкале, и до 200 человек — в Краснодаре.

Среди задержанных во многих городах России были несовершеннолетние. В Краснодаре за участие в митинге оштрафовали инвалида второй группы.