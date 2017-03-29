Высокий Суд Лондона обязал Украину выплатить 3 млрд долларов в счет погашения приобретенных Россией в 2013 году еврооблигаций. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов России.

Суд согласился на ускоренный порядок рассмотрения дела, указав, что у Украины отсутствуют аргументы, которые бы опровергали информацию о наличии долга.

Украина также должна выплатить России проценты по этим облигациям.

«Таким образом, суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде города Лондона не предполагается», – заявили в Минфине.

Украинская сторона намерена оспорить это решение.

Долг Украины перед Россией возник в результате договоренности от декабря 2013 года между президентом РФ Владимиром Путиным и действовавшим тогда президентом Украины Виктором Януковичем. Согласно условиям договора, Россия должна была разместить в украинских финансовых облигациях $15 млрд и снизить цену на газ на 30%. До изгнания Януковича из Украины Россия успела выкупить облигаций на $3 млрд. В 2016 году Россия инициировала судебное разбирательство по этому вопросу.